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Выборы

13:55 13.11.2018

Глава ЦИК выступает за внесение точечных изменений в закон о выборах президента для урегулирования ряда вопросов

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Глава ЦИК выступает за внесение точечных изменений в закон о выборах президента для урегулирования ряда вопросов

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук считает необходимым внесение точечных изменений в закон о выборах президента для урегулирования ряда вопросов, связанных с произошедшими в законодательстве изменениями со времен его принятия.

"Сейчас еще рассматриваются поправки, которые были поданы депутатами в Избирательный кодекс. А уже в конце декабря должна стартовать кампания по выборам президента. Поэтому с нашей стороны, я думаю, уже время серьезно работать над точечными изменениями в закон о выборах президента", - сказала она на первой пресс-конференции нового состава ЦИК во вторник в Киеве.

Т.Слипачук указала, что есть много вопросов, которые могут стать проблемными, если не будут соответствующим образом пересмотрены.

По ее словам, это связано с различными изменениями в законодательство, которые были приняты и не учтены в законе о выборах президента, последние изменения в который вносились весной 2014 года. В частности, по процедурам госзакупок, предотвращению коррупции, в связи с появлением ID-паспортов.

"Некоторые процедуры по старому закону просто невозможно будет выполнить. Например, кандидат должен предоставить ксерокопии страниц паспорта, но возникает вопрос, как это делать в случае с ID-картой", - пояснила глава ЦИК.

Теги: #президент #слипачук #закон #цик
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