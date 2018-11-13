Выборы2019

Выборы

12:22 13.11.2018

ЦИК готова к применению закона об избирательных правах переселенцев в случае его принятия

2 мин читать
ЦИК готова к применению закона об избирательных правах переселенцев в случае его принятия

Центральная избирательная комиссия Украины готова к реализации законопроекта №6240 "Об избирательных правах внутренне перемещенных лиц" в случае его принятия парламентом.

На первой пресс-конференции нового состава ЦИК заместитель главы комиссии Евгений Радченко отметил, что у внутреннее перемещенных лиц, которые проживают и зарегистрированы как переселенцы на подконтрольной территории Украины, не будет каких-то особых проблем при голосовании на президентских выборах.

"Больше проблем будет с теми лицами, которые только числятся как внутренне перемещенные, но реально проживают на территории, подконтрольной врагу. С ними будут большие проблемы, потому что не факт, что они могут добраться до тех участков, на которых могли бы проголосовать", - отметил он.

Замглавы ЦИК указал, что можно облегчить процедуру регистрации внутреннее перемещенных лиц и голосования для них, но для этого нужно внести изменения в законодательство Украины.

"ЦИК готова к применению закона 6240 (законопроект о внесении изменения в некоторые законы Украины относительно избирательных прав внутреннее перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан - ИФ), если он будет принят", - подчеркнул он.

Как сообщалось, проект закона №6692 о внесении изменений в некоторые законы Украины о праве на получение пенсий отдельными категориями граждан разработан при содействии ООН, Совета Европы, Международного Комитета Красного Креста, Норвежского совета по делам беженцев, украинских и международных неправительственных организаций. Его поддержали комитеты Верховной Рады по правам человека и по вопросам социальной политики.

Теги: #переселенцы #цик #выборы
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Раду могут пройти 7 партий, лидирует "Батькивщина" – опрос

Лидерами президентского рейтинга остаются Тимошенко, Зеленский, Порошенко и Гриценко – опрос

Стало известно, во сколько обойдутся украинцам президентские выборы-2019

РФ использует псевдовыборы в ОРДЛО для дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов - Геращенко

Политолог В.Карасев: ''Оппозиционная платформа – За життя'' – это шанс для мелких партий попасть в парламент

И.Геращенко раскритиковала призывы кандидатов в президенты решить конфликт на Донбассе любой ценой

Стало известно, сколько "Батькивщина" заплатила за рекламу "Нового курса"

Дмитрий Ярош призвал националистов объединиться на выборах-2019

Местные выборы-2020 должны состояться на новой территориальной основе - Порошенко

Осознание серьезности проблемы коррупции в Украине за год существенно возросло и будет влиять на выборы президента – соцопрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Радикальная партия оплатила за госсредства рекламу на "112.Украина" и NewsOne, а затем поддержала санкции против этих телеканалов - КИУ

Тимошенко: Топливно-энергетическая политика в Украине - тотальная коррупция в ее чистом виде

"Самопомич" требует объяснений от СБУ и ГПУ относительно прослушивания Андрея Садового

Атака коррупции: "Самопомич" представила свой план

Ляшко: Первым законом, который я внесу в ВР после выборов, будет закон о восстановлении престижа шахтерского труда

Безсмертный: Смелянский майдан может повториться в других городах Украины

Тимошенко выступает за внедрение в Украине персонифицированной пенсионной системы

Ляшко: Власти коровы не нужны

Украинцы, которые принимали участие в судебных заседаниях, в два раза больше доверяют судам, чем пассивные потребители новостей - опрос

В этом году доверие украинцев, которые принимали участие в судебных заседаниях, увеличилось вдвое - опрос USAID

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА