РФ использует псевдовыборы в ОРДЛО для дестабилизации ситуации в Украине накануне выборов - Геращенко

Незаконные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будут использованы РФ для легитимизации фейковых республик "ДНР" и "ЛНР" и дестабилизации ситуации внутри Украины накануне президентских и парламентских выборов, заявила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Первая цель выборов – это, очевидно, чтобы в очередной раз легитимизировать эти псевдореспублики... Также чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине накануне президентских и парламентских выборов в следующем году", - заявила она в ходе "круглого стола" во вторник в Киеве.

По словам И.Геращенко, украинская сторона настаивает на внеочередной встрече ТКГ, но без присутствия представителей так называемых "ДНР" и "ЛНР".

При этом первый вице-спикер Рады добавила, что ОБСЕ уже дала согласие на эту встречу.