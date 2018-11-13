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11:14 13.11.2018

Тимошенко: Топливно-энергетическая политика в Украине - тотальная коррупция в ее чистом виде

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Тимошенко: Топливно-энергетическая политика в Украине - тотальная коррупция в ее чистом виде

На сегодня топливно-энергетическая политика в Украине - не просто коррумпирована сфера, а тотальная коррупция, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, комментируя ситуацию с задержкой начала отопительного сезона в некоторых городах.

"Начало зимних холодов показало, что хвастаться летом "энергетической независимостью" - недальновидно. Демонстрировать успехи надо тогда, когда они актуальны. Кривой Рог, Шепетовка, Смела ... Это города, которые сегодня уже ввели или близки к введению чрезвычайного положения. Из-за отсутствия ресурсов и войну Нафтогаза против людей там не могут отапливать школы, детские сады, больницы, жилые дома", - написала она на своей странице в Фейсбук во вторник.

Ю.Тимошенко считает, что любые реформы действующей власти - это беда для людей и полная катастрофа для целых отраслей промышленности.

"Энергетическая независимость государства - это серьезная, продуманная, тщательно просчитаная и безупречно организованная система, а то, что есть сейчас - это обычная бесхозяйственность, невежество и безответственность. Топливно-энергетическая политика в Украине на сегодня - не просто коррумпирована сфера. Это - тотальная коррупция в ее чистом, эталонном виде ", - добавила политик.

Теги: #газ #тимошенко #юлия_тимошенко
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