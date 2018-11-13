"Самопомич" требует объяснений от СБУ и ГПУ относительно прослушивания Андрея Садового

Политическая партия "Объединение "Самопомич" обратилась в СБУ и ГПУ с требованием объяснить на каком основании проводилось прослушивания лидера политсилы Андрея Садового.

"Незаконное прослушивание оппозиционных политиков с целью их дальнейшей дискредитации - прямой признак деградации власти Петра Порошенко. Так делают только слабые и коррумпированные чиновники. Такие методы - признак стран третьего мира", - говорится в заявлении политической партии, которую обнародовали на сайте "Объединение "Самопомич".

"Самопомич" также обратилась к международному сообществу с просьбой усилить контроль за методами ведения предстоящих президентских и парламентских выборов в Украине, соблюдением прав граждан.

Как сообщалось, 9 ноября в СМИ однародовали аудиозапись на котором слышно, как мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый говорит неприятные вещи о покойной активистке Екатерине Гандзюк и обвиняет ее в развале местной ячейки "Самопомич". В тот же день, А. Садовый подтвердил подлинность записи и заявил, что это было сделано после получения непроверенной информации и извинился.