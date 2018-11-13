Ляшко: Первым законом, который я внесу в ВР после выборов, будет закон о восстановлении престижа шахтерского труда

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что первым законом, который он внесет в парламент после президентских выборов, будет закон о восстановлении престижа шахтерского труда.

"Мой дядя Витька работал шахтером на шахте" Украина" в Перевальске. Получал 600 рублей в месяц. Это больше, чем Генеральный секретарь ЦК КПСС! Шахтеры тогда были самые крутые. А сегодня шахтеров не уважают. Поэтому после президентских выборов первым законом, который я внесу в парламент, будет закон о восстановлении престижа шахтерского труда", - написал Ляшко на своей странице в Фейсбук во вторник.

При этом он добавил, что сейчас в Украине в почете президенты и министры, а надо, чтобы в почете были шахтеры, металлурги, учителя, врачи, селяне с хорошими зарплатами и пенсиями.