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Выборы

18:40 12.11.2018

И.Геращенко раскритиковала призывы кандидатов в президенты решить конфликт на Донбассе любой ценой

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И.Геращенко раскритиковала призывы кандидатов в президенты решить конфликт на Донбассе любой ценой

Безответственными есть все эти призывы некоторых кандидатов и диванных экспертов, которые ни дня не были на Донбассе, ни дня не служили в армии, но говорят о наступлении, заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Меня очень радуют, что все кандидаты и кандидатки в президенты Украины, которых только в сессионном зале я насчитала более пяти десятков рвут на себе вышиванки: кто же более евроатлантический интегратор и кто больше хочет мира на Донбассе? Но ... некоторые из них предлагают мир на Донбассе любой ценой, даже капитуляцией", - сказала И. Геращенко во время заседания Совета регионального развития.

Однако позиция Украины и, в частности, президента Петра Порошенка, заключается в необходимости добиться победы исключительно дипломатическим путем.

"Потому что безответственными есть все эти призывы некоторых кандидатов и диванных экспертов, которые ни дня не были на Донбассе, ни дня не служили в армии, но говорят о наступлении. Очевидно же, мы не можем бросать в топку развязанной Российской Федерацией войны, тысячи жизней украинских военных и сотни тысяч жизней украинских гражданских. Мы будем побеждать усиления армии, но политико-дипломатическим путем", - подчеркнула И. Геращенко.

Раскритиковала И.Геращенко и призывы кандидатов о проведении прямых переговоров с Донецком и Луганском. По ее словам, целью президента РФ является карманный президент в Украине.

"Есть политические силы, которые призывают нас к прямым переговорам с Донецком и Луганском. Переговоров с кем? С марионетками? Зачем говорить с Буратино, если за ними стоит Карабас-Барабас. И цель кремлевского Карабаса-Барабаса сделать здесь "поле чудес". Через "поле чудес" выбрать своего карманного президента Украины, с которым потом договариваться о сдаче Украины ... Мы хотим передать Карабасу-Барабасу в Кремле, не будет никаких выборов по сценарию Кремля. И президента, и следующий парламент будет выбирать исключительно украинский народ", - отметила И.Геращенко.

Теги: #геращенко #кандидаты #выборы
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