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18:40 12.11.2018

Ляшко: Власти коровы не нужны

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Ляшко: Власти коровы не нужны

В Украине необходимо запретить пальмовое масло в молочной продукции, ввести государственные дотации на коров и компенсации стоимости украинской сельхозтехники, считает лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"В селе Балково в Запорожской области люди пожаловались, что на все село осталось всего 8 коров! Почему так? Потому что власти коровы не нужны. Они хотят за бесценок забрать у селян землю, продать ее латифундистам или выменять на кредиты. Сегодня селянин не знает - будет ли у него земля, когда он проснется утром, может придут рейдеры и ее заберут", - написал политик на своей странице в Фейсбук.

По словам О.Ляшко, для того, чтобы аграрии спали спокойно, он инициировал изменения в Конституцию земли, которые завтра начнут рассматривать в Конституционном суде.

"Людям должно быть выгодно торговать землей, а продукцией, выращенной на ней. Мне важно, чтобы дети ели натуральные продукты, творог и молоко, а не травились дешевым заменителем - пальмовым маслом. Для этого нужен запрет пальмового масла в молочной продукции, государственные дотации на коров, компенсация стоимости украинской сельхозтехники", - добавил лидер "радикалов".

Теги: #ляшко #олег_ляшко
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