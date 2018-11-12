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17:58 12.11.2018

В этом году доверие украинцев, которые принимали участие в судебных заседаниях, увеличилось вдвое - опрос USAID

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В этом году доверие украинцев, которые принимали участие в судебных заседаниях, увеличилось вдвое - опрос USAID

Доверие украинцев, которые были участниками судебных заседаний в 2018 году увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом - до 34%. Этот показатель вдвое превышает уровень доверия населения, которые узнают о работе судей из новостей, свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса граждан о независимости и подотчетности судебной власти и восприятие судебной реформы и коррупции, проведенного по инициативе программы USAID "Новое правосудия".

По данным специалистов, только 8% украинцев участвовали в судебных заседаниях, остальные 91% населения не имеют опыта судебных разбирательств. Кроме этого, половина украинцев (23%), которые принимали участие в судебных процессах, поддерживают решение суда - то есть доверяют ему, тогда как другая половина (21%) суду не доверяют.

Стоит отметить, что показатели полного доверия и полного недоверия почти совпадают - 5% и 7% соответственно. Это может быть связано с тем, что побеждает в суде только одна сторона. Важно, что среди представителей населения, которые принимали участие в судебных заседаниях, 40% нейтрально относятся к решению суда.

В общем, как свидетельствует опрос USAID, 63% участников судебных заседаний считают, что судьи были вежливыми и корректными, 60% - что уровень профессиональной квалификации судей надлежащий, 59% - хорошо организованная работа аппарата суда, 54% нашли комфортными условия проведения заседания и столько же отмечают, что отсутствовали требования взяток и каких-либо неофициальных платежей.

В опросе USAID принимали участие 2478 граждан во всех регионах Украины, кроме Крыма, неподконтрольных правительству территорий и зоны проведения операции Объединенных сил. Исследования проводились с 12 сентября по 1 октября 2018.

Теги: #доверие #украинцы #суд #опросы2019
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