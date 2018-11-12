Выборы2019

Выборы

16:22 12.11.2018

Тимошенко: Первым же решением после выборов снизим цены на газ для граждан

2 мин читать
Тимошенко: Первым же решением после выборов снизим цены на газ для граждан

На следующий день после президентских выборов люди будут получать газ отечественной добычи, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в понедельник на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

"После президентских выборов украинский газ будет направлен на нужды граждан, и они будут платить за него вдвое меньше, чем сейчас. Это не популизм и не утопия. Для этого нужна лишь политическая воля, ведь все решения о повышении цены могут быть отменены президентом", - заверила Ю.Тимошенко, сообщается на сайте партии.

Она напомнила, что четыре с половиной года назад весь газ украинской добычи шел на нужды населения. И сейчас, как подчеркнула политик, "не нужно ничего выдумывать, достаточно лишь восстановить порядок обеспечения природным газом населения, который уже был".

"Украинского газа вполне хватает для обеспечения бытовых потребностей наших граждан, и стоить он должен максимум 90 долларов за тысячу кубометров", - сообщила лидер "Батькивщины".

По ее словам, обвинения в том, что цены на газ растут из-за подписанного в 2008 меморандум с МВФ являются лживыми. Ю.Тимошенко отметила, что действие меморандума завершилось с подписанием новой программы сотрудничества с Фондом.

"Возьмите платежку за газ в 2009 году, когда действовал меморандум с МВФ и работал газовый контракт, и сравните ее с соответствующей платежкой, которая есть сегодня по "хорошему контраку Петра Порошенка" и за его меморандумом с МВФ. Так там разница составляет в гривнах в 9-10 раз ", - добавила она.

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рабинович - Тимошенко: Покайтесь перед журналистами

Стало известно, сколько "Батькивщина" заплатила за рекламу "Нового курса"

Неудобные вопросы о Тимошенко вынудили уйти с интервью экс-певицу Анастасию Приходько

Тимошенко: газ украинской добычи должен идти на нужды населения

Гриценко: Я не собираюсь объединяться с Тимошенко

Тимошенко: Мы не дадим сфальсифицировать президентские выборы

Тимошенко: Пропрезидентское большинство блокирует постановление о снижении цены на газ

Тимошенко: Отмену повышения цены на газ поддерживают уже шесть фракций

Тимошенко заявляет об усилении "репрессий" против членов ее команды со стороны силовых структур

"Батькивщина" не будет голосовать ни за один законопроект, пока не проголосуют за ВСК и не отменят повышение цены на газ - Тимошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Безсмертный: ГБР не заработает, пока хоть кто-то из силовиков будет против этого

Дмитрий Ярош призвал националистов объединиться на выборах-2019

Местные выборы-2020 должны состояться на новой территориальной основе - Порошенко

Осознание серьезности проблемы коррупции в Украине за год существенно возросло и будет влиять на выборы президента – соцопрос

Наливайченко: Я не поддерживаю законопроект о "евробляхах", ведь деньги с растаможки пойдут на содержание власти

"Выборы" в ОРДЛО нелегитимны и не имеют никаких правовых последствий – ЦИК Украины

Бойко надеется, что "Оппоблок" поддержит создание единой платформы с партией Рабиновича

"Самопомич" приняла решение об участии в местных выборах 23 декабря

С Путиным нет смысла вести прямые переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе - Гриценко

Создание "Оппозиционной платформы – За життя" – личная инициатива Бойко, а не решение "Оппоблока" – сопредседатель партии Колесников

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА