Тимошенко: Первым же решением после выборов снизим цены на газ для граждан

На следующий день после президентских выборов люди будут получать газ отечественной добычи, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в понедельник на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

"После президентских выборов украинский газ будет направлен на нужды граждан, и они будут платить за него вдвое меньше, чем сейчас. Это не популизм и не утопия. Для этого нужна лишь политическая воля, ведь все решения о повышении цены могут быть отменены президентом", - заверила Ю.Тимошенко, сообщается на сайте партии.

Она напомнила, что четыре с половиной года назад весь газ украинской добычи шел на нужды населения. И сейчас, как подчеркнула политик, "не нужно ничего выдумывать, достаточно лишь восстановить порядок обеспечения природным газом населения, который уже был".

"Украинского газа вполне хватает для обеспечения бытовых потребностей наших граждан, и стоить он должен максимум 90 долларов за тысячу кубометров", - сообщила лидер "Батькивщины".

По ее словам, обвинения в том, что цены на газ растут из-за подписанного в 2008 меморандум с МВФ являются лживыми. Ю.Тимошенко отметила, что действие меморандума завершилось с подписанием новой программы сотрудничества с Фондом.

"Возьмите платежку за газ в 2009 году, когда действовал меморандум с МВФ и работал газовый контракт, и сравните ее с соответствующей платежкой, которая есть сегодня по "хорошему контраку Петра Порошенка" и за его меморандумом с МВФ. Так там разница составляет в гривнах в 9-10 раз ", - добавила она.