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15:47 12.11.2018

Безсмертный: ГБР не заработает, пока хоть кто-то из силовиков будет против этого

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Безсмертный: ГБР не заработает, пока хоть кто-то из силовиков будет против этого

Государственное бюро расследований не заработает, пока будет продолжаться сопротивление против этого процесса со стороны Генпрокуратуры, Службы безопасности Украины или Министерства внутренних дел, считает экс-вице-премьер-министр Украины Роман Безсмертный.

"Пока в СБУ, МВД или Генпрокуратуре кто-то возражает против этого органа, он не заработает. Должен в этот перечень добавить НАБУ, НАПК и СНБО. ГБР - нежизнеспособное, потому институционально все сделано таким образом, что определенная компетенция узнавальных органов по определенному перечню дел - это источник доходов людей, работающих в этой системе координат. Появление нового органа - это не передача работы, потому что на это тогда бы все пошли, а передача части заработка. В этой ситуации, каждый, кто уже получил свой кусок пирога, его не отдаст", - сказал он в понедельник по поводу третьей годовщины принятия закона о создании ГБР, сообщают в пресс-службе политика.

По его словам, в государстве нужно проводить глубинные институциональные изменения, без них НАБУ, НАПК или ГБР будут нежизнеспособными.

"Или мы институционально меняем всю существующую модель властных институтов, или никаких перспектив в том, что такие органы как ГБР, НАБУ, НАПК, Антикоррупционный суд, уже кастрированная Генпрокуратура, смогут выполнять свои функции. Поэтому речь должна вестись не о точечных, а о глубинных институциональных изменениях в системе государства", - считает Р.Безсмертный.

При этом политик обратил внимание на то, что НАБУ, САП, ГБР до сих пор не закреплены в Конституции Украины, поэтому не могут полноценно работать. В то же время в конституционной ГПУ уже забрали часть полномочий, поэтому она тоже не выполняет свои функции в полной мере.

Напомним, что Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, создание которого предусмотрено Уголовным процессуальным кодексом Украины в срок до 20 ноября 2017 года. Планируется, что оно будет расследовать уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие (от министров до начальников ГУ). ГБР окончательно возьмет на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры. Последняя занимается следствием начиная с 1996 года на временной основе - в соответствии с п. 9 Переходных положений Конституции Украины.

Теги: #гбр #закон #безсмертный
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