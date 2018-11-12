Стало известно, сколько "Батькивщина" заплатила за рекламу "Нового курса"

Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко потратила на рекламу своей политической программы "Новый курс" около 100 млн гривен, заявили в Комитете избирателей Украины, ссылаясь на данные финансовых отчетов партии за II и III кварталы 2018 года.

"В апреле-июне партия потратила на пропагандистскую деятельность 24,8 млн, в июле-сентябре - 73 млн. Именно в летний период началась активная реклама "Нового курса", поэтому логично ожидать, что абсолютное большинство денег было потрачено на эти цели", - отметили в КИУ.

Активисты отметили, что такие расходы стали рекордными для политпартии и связаны с приближением выборов. Для сравнения: за весь 2016 партия потратила только 19 млн грн, за 2017 - 30 млн.

В КИУ также рассказали, что по данным последнего финансового отчета, обнародованного 9 ноября, в июле-сентябре "Батькивщина" потратила 53 млн грн на рекламу по телевидению и 19 млн грн - на наружную рекламу.

Отмечается, что партия потратила на рекламу "Нового курса" деньги, полученные в качестве взносов в пользу партии. В июле-сентябре физические лица предоставили партии денежных взносов на 71 млн грн, а юридические лица - на 4 млн.

"Значительная часть взносов граждан были одинаковыми по размеру. Так, физические лица 336 раз делали взносы для партии на сумму 148 тыс. грн. Интересно, что подобная ситуация уже имела место быть раньше - на парламентских выборах 2014 года. Тогда часть избирателей так же массово перечисляли партии деньги размером в 149 тыс. грн", - сказали в КИУ.

По словам активистов, такие суммы нельзя назвать случайными, так как размер взносов, не превышает 150 тыс. грн, и не подлежит специальной финансовой проверке.