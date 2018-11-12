Дмитрий Ярош призвал националистов объединиться на выборах-2019

Командующий Украинской добровольческой армии (УДА), народный депутат Украины Дмитрий Ярош обратился к националистам с призывом выступить на предстоящих в 2019 году выборах объединенной силой, выставив единого кандидата в президенты и сформировав единый список на выборы в Верховную Раду.

"В политической войне "всех против всех" националистам надо объединиться и выставить одного кандидата в президенты, а потом и сформировать единый список в Верховную Раду… Считаю предложение партии "Свобода" о выдвижении (замглавы партии, экс-вице-спикера Верховной Рады - ИФ) Руслана Кошулинского единым кандидатом от националистических организаций логичным и приемлемым. Обращаюсь к националистам с призывом выступить на выборах объединенной силой, расширить политический фронт до правоцентристского и победить ради Украины", - написал Д.Ярош в своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем, отметив, что выражает свою позицию не как командующий УДА, а как гражданин и националист.

При этом он подчеркнул, что лично не претендует ни на какие мандаты и должности, а также считает взвешенным и правильным отказ главы Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока от участия в президентских выборах.

"Остаюсь убежден, что любые выборы во время войны являются ненужными и нарушающими основы национального народовластия", - добавил Д.Ярош.