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12:29 12.11.2018

Местные выборы-2020 должны состояться на новой территориальной основе - Порошенко

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Местные выборы-2020 должны состояться на новой территориальной основе - Порошенко

В 2020 году местные выборы в Украине должны состояться при условии покрытия почти всей территории Украины ОТГ, то есть на новой территориальной основе, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

"Для этого, во-первых нужно максимальное стимулирование дальнейшего объединения и присоединения территориальных общин, в частности в города областного значения", - сказал П.Порошенко, выступая на Совете регионального развития в понедельник в Киеве.

Во-вторых, подчеркнул президент, Верховная Рада должна одобрить законопроект о принципах административно-территориальных делений.

"Мы должны обсудить его, иметь общественную поддержку и принять его. Он утверждает базовые административно-территориальную единицу государства - общину. Приближаем власть к людям. Наши действия, действия власти должны быть абсолютно понятными людям", - пояснил П.Порошенко.

И в-третьих: в 2019 году должны быть сформированы все перспективные планы областей с полным покрытием ОТГ, планы всей территории страны.

"В 2020 году мы должны принять административное решение об объединении общин, которые за 4 года не нашли ни желания, ни стремления, ни сил объединиться", - добавил президент Украины П.Порошенко.

Теги: #отг #порошенко #украина #выборы
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