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10:34 12.11.2018

Наливайченко: Я не поддерживаю законопроект о "евробляхах", ведь деньги с растаможки пойдут на содержание власти

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Наливайченко: Я не поддерживаю законопроект о "евробляхах", ведь деньги с растаможки пойдут на содержание власти

Украинский политик Валентин Наливайченко считает, что украинская власть должна взять пример с Европы: регистрация "евробляхи" за 200-300 евро и ежегодные небольшие местные транспортные сборы, которые должны идти в местные бюджеты.

"А что навязала нам эта власть? Почти 2 тысячи евро за каждый автомобиль! И эти деньги не пойдут ни к общинам, ни на ремонт дорог, школ или больниц! Они растворятся в центральном бюджете и пойдут на содержание власти", - прокомментировал в Фейсбук В.Наливайченко законопроект о растаможивании авто на иностранных номерах, который в четверг, 8 ноября, приняли в парламенте.

Теги: #евробляхи #наливайченко
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