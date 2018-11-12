Наливайченко: Я не поддерживаю законопроект о "евробляхах", ведь деньги с растаможки пойдут на содержание власти

Украинский политик Валентин Наливайченко считает, что украинская власть должна взять пример с Европы: регистрация "евробляхи" за 200-300 евро и ежегодные небольшие местные транспортные сборы, которые должны идти в местные бюджеты.

"А что навязала нам эта власть? Почти 2 тысячи евро за каждый автомобиль! И эти деньги не пойдут ни к общинам, ни на ремонт дорог, школ или больниц! Они растворятся в центральном бюджете и пойдут на содержание власти", - прокомментировал в Фейсбук В.Наливайченко законопроект о растаможивании авто на иностранных номерах, который в четверг, 8 ноября, приняли в парламенте.