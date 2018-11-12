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Выборы

10:13 12.11.2018

"Выборы" в ОРДЛО нелегитимны и не имеют никаких правовых последствий – ЦИК Украины

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"Выборы" в ОРДЛО нелегитимны и не имеют никаких правовых последствий – ЦИК Украины

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что "выборы", проведенные 11 ноября на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, являются нелегитимными, поскольку организованы и проведены в нарушение норм Конституции Украины и избирательного законодательства, вопреки нормам и принципам международного права.

"В результате указанные "выборы" не порождают какого-либо легитимного результата, то есть не имеют никаких правовых последствий", - говорится в сообщении Отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК, обнародованном в понедельник утром.

Как следствие, украинский Центризбирком категорически отрицает наличие какого-либо юридического значения этих незаконных и манипулятивных "выборов".

"Комиссия отмечает, что только проведение выборов в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением соответствующего международного наблюдения является залогом правового результата избирательного процесса", - говорится в сообщении.

Теги: #цик #ордло #выборы
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