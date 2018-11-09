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21:06 09.11.2018

Тимошенко: газ украинской добычи должен идти на нужды населения

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Тимошенко: газ украинской добычи должен идти на нужды населения

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявляет, что газ украинской добычи должен идти на нужды населения по цене минимум в два раза ниже.

Как сообщает в пятницу пресс-служба "Батькивщины", Ю.Тимошенко во время встречи с жителями г.Пологи (Запорожская обл.) отметила, что Украина добывает 21 млрд куб. м газа, а все население потребляет - 19 млрд куб. м газа.

"Почему украинский газ не отдать украинцам, а импортируемый, который куплен где-то на бирже, не отдать предпринимателям? В Конституции Украины написано, что все недра – народные", - сказала лидер "Батькивщины".

По ее словам, повышение властью перед отопительным сезоном цен на газ еще на 23,5% приведет к увеличению инфляции. "Теперь все товары, в которых будет составляющая газа, тепла и воды, также вырастут в цене", - сказала она.

Ю.Тимошенко возмущена объяснениями власти, что это якобы рыночная цена. "Какая рыночная цена? У нас абсолютная монополия, у нас один поставщик, у нас нет ни одного рынка. Рыночная цена – это когда можно выбрать, когда есть конкуренция. А у нас все в одних руках. И покажите мне, где рыночная цена устанавливается постановлением правительства?"- заявила политик.

Кроме этого, Ю.Тимошенко заявила, что власть президента Украины Петра Порошенко за 4,5 года так и не смогла создать рынок газа и держит монопольную цену в 300 долл. за тыс. куб. м, "выписывая людям платежки с заоблачными ценами и платя миллионные премии руководству НАК "Нафтогаз"".

Лидер партии также отметила, что если сравнить платежки в 2009 году и сегодняшние – "разница в 11 раз".

Теги: #газ #тимошенко #добыча #тарифы
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