Выборы2019

Выборы

14:40 09.11.2018

Политсовет партии "За життя" рекомендовал выдвинуть единым кандидатом в президенты Вадима Рабиновича

1 мин читать
Политсовет партии "За життя" рекомендовал выдвинуть единым кандидатом в президенты Вадима Рабиновича

После подписания соглашения о создании единой "Оппозиционной платформы – За життя", политсовет партии "За життя" рекомендовал выдвинуть единым кандидатом на выборах президента Украины внефракционного народного депутата и лидера "За життя" Вадима Рабиновича. Решение было принято единогласно, сообщает "112 Украина".

"Я искренне признателен товарищам по партии и членам политсовета "За життя" за рекомендацию на выдвижение. Это показатель огромного доверия с их стороны и моей огромной ответственности. Я действительно убежден в том, что единый кандидат от оппозиции, который ориентирован на то, чтобы слышать запросы избирателей юго-востока и центра страны, просто необходим, только он может победить эту власть, принести в страну мир и остановить вакханалию беззакония, экономический геноцид народа", - прокоментировал В. Рабинович.

Лидер политсилы также подчеркнул, что окончательное решение по выдвижению единого кандидата от оппозиции на выборах президента будет принимать съезд партии "За життя", который состоится в ближайшее время.

Теги: #за_життя #выборы #рабинович
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Рабинович: Я не лучший кандидат на пост президента Украины

Тимошенко: Мы не дадим сфальсифицировать президентские выборы

"Оппоблок" и "За життя" создали единую платформу

"Оппозиционная платформа - За життя" выдвинет единого кандидата на президентских выборах

ЦИК просит изменить законы для нормализации хода избирательного процесса в связи с решениями судов, признающих незаконным создание ряда ОТГ

Зачем Надежда Савченко решила идти в президенты - "Страна.UA"

Рейтинги кандидатов в президенты (обновленный)

Порошенко и президент Европейской народной партии договорились противодействовать вмешательству РФ в выборы в Украине

Надежда Савченко заявила, что идет в президенты

В преддверии выборов-2019 в Украине увеличится число кибератак - Госслужба спецсвязи Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Ляшко назвал города Украины, где до сих пор нет отопления

Безсмертный о "евробляхах": Тех, кто уже оплатил все пошлины за авто, оставили с носом

Мне стыдно за поведение генпрокурора Юрия Луценко - Садовый

Александр Шевченко считает, что новый закон о растаможивании авто не решает проблему "евроблях"

Бойко: Мы проголосуем за бюджет тогда, когда остановят коррупцию и уменьшат выплаты силовикам

Тимошенко: Пропрезидентское большинство блокирует постановление о снижении цены на газ

"Наш край" призывает ввести 5-летний мораторий на полномочия местной власти передавать храмы от одной религиозной общины к другой

Гриценко о "выборах" в ОРДЛО: Украине нужно укрепить армию

Безсмертный: Конфликт в Украине решит инициативность, а не ожидание

Проблему с землей в селах может решить децентрализация - Гриценко

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА