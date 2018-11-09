Политсовет партии "За життя" рекомендовал выдвинуть единым кандидатом в президенты Вадима Рабиновича

После подписания соглашения о создании единой "Оппозиционной платформы – За життя", политсовет партии "За життя" рекомендовал выдвинуть единым кандидатом на выборах президента Украины внефракционного народного депутата и лидера "За життя" Вадима Рабиновича. Решение было принято единогласно, сообщает "112 Украина".

"Я искренне признателен товарищам по партии и членам политсовета "За життя" за рекомендацию на выдвижение. Это показатель огромного доверия с их стороны и моей огромной ответственности. Я действительно убежден в том, что единый кандидат от оппозиции, который ориентирован на то, чтобы слышать запросы избирателей юго-востока и центра страны, просто необходим, только он может победить эту власть, принести в страну мир и остановить вакханалию беззакония, экономический геноцид народа", - прокоментировал В. Рабинович.

Лидер политсилы также подчеркнул, что окончательное решение по выдвижению единого кандидата от оппозиции на выборах президента будет принимать съезд партии "За життя", который состоится в ближайшее время.