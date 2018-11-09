Ляшко назвал города Украины, где до сих пор нет отопления

В шести городах Украины все еще нет отопления. Об этом сообщил нардеп, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время часа вопросов к правительству в пятницу, сообщается на сайте партии.

"Город Павлоград, 108 тысяч жителей - без тепла, без газа. Город Северодонецк, 106 тысяч жителей - без тепла, без газа. Город Смела, 68 тысяч жителей - без тепла, без газа. Город Кропивницкий, 226 тысяч жителей - без тепла, без газа. Город Кривой Рог, 634 тысячи жителей - без тепла, без газа. Город Шепетовка, 42 тысячи жителей - без тепла, без газа", - заявил политик.

Нардеп отметил, что власть держит без тепла и газа людей, потому что "Нафтогаз" требует предоплаты 50% за газ и погашения задолженности за использованный газ.

"Требую от премьер-министра и правительства немедленно дать команду включить газ жителям этих городов и всех других населенных пунктов, которые сидят без газа. Отмените все решения о начислении "космических" премий руководителям "Нафтогаза" и верните эти деньги в государственный бюджет" - обратился Ляшко к Гройсману.