Выборы2019

Выборы

14:23 09.11.2018

Ляшко назвал города Украины, где до сих пор нет отопления

1 мин читать
Ляшко назвал города Украины, где до сих пор нет отопления

В шести городах Украины все еще нет отопления. Об этом сообщил нардеп, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время часа вопросов к правительству в пятницу, сообщается на сайте партии.

"Город Павлоград, 108 тысяч жителей - без тепла, без газа. Город Северодонецк, 106 тысяч жителей - без тепла, без газа. Город Смела, 68 тысяч жителей - без тепла, без газа. Город Кропивницкий, 226 тысяч жителей - без тепла, без газа. Город Кривой Рог, 634 тысячи жителей - без тепла, без газа. Город Шепетовка, 42 тысячи жителей - без тепла, без газа", - заявил политик.

Нардеп отметил, что власть держит без тепла и газа людей, потому что "Нафтогаз" требует предоплаты 50% за газ и погашения задолженности за использованный газ.

"Требую от премьер-министра и правительства немедленно дать команду включить газ жителям этих городов и всех других населенных пунктов, которые сидят без газа. Отмените все решения о начислении "космических" премий руководителям "Нафтогаза" и верните эти деньги в государственный бюджет" - обратился Ляшко к Гройсману.

Теги: #ляшко #олег_ляшко
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Ляшко предложил парламентариям план снижения стоимости лекарств

Ляшко: Банковая делает все, чтобы не допустить рассмотрение законопроекта, который ликвидирует мажоритарную систему

Олег Ляшко: Блок Петра Порошенка срывает выборы в ОТО

Ляшко о санкциях РФ: У меня в России никогда ничего не было и не будет

Ляшко, Порошенко, Тимошенко и Садовый в сентябре-октябре проявили наибольшую предвыборную активность – ОПОРА

Ляшко призвал Гройсмана отключить батареи в ВР, пока не будет отопления во всех больницах

Олег Ляшко стягивает "радикальных" сторонников на митинг против повышения цен на газ

Ляшко: Если власть не решит проблему с отоплением в Павлограде - город может стать вторым Алчевском

Ляшко: Повышая цену на газ, власть делает неконкурентной продукцию отечественных предприятий

Ляшко требует расследовать избиение неизвестными лидера молодежного крыла Радикальной партии

ПОСЛЕДНЕЕ

Политсовет партии "За життя" рекомендовал выдвинуть единым кандидатом в президенты Вадима Рабиновича

Рабинович: Я не лучший кандидат на пост президента Украины

Тимошенко: Мы не дадим сфальсифицировать президентские выборы

Безсмертный о "евробляхах": Тех, кто уже оплатил все пошлины за авто, оставили с носом

"Оппоблок" и "За життя" создали единую платформу

"Оппозиционная платформа - За життя" выдвинет единого кандидата на президентских выборах

Мне стыдно за поведение генпрокурора Юрия Луценко - Садовый

ЦИК просит изменить законы для нормализации хода избирательного процесса в связи с решениями судов, признающих незаконным создание ряда ОТГ

Зачем Надежда Савченко решила идти в президенты - "Страна.UA"

Александр Шевченко считает, что новый закон о растаможивании авто не решает проблему "евроблях"

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА