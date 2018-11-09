Тимошенко: Мы не дадим сфальсифицировать президентские выборы

Партия "Батькивщина" будет предотвращать фальсификации на следующих выборах. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время встречи со студентами и преподавателями Запорожского национального технического университета в пятницу, сообщается на сайте партии.

"У нас по меньшей мере 20 человек на каждом участке (а у нас их 30 тыс.) обученных, как не допустить фальсификаций. Привлечены сильные специалисты, которые знают, как с правовой точки зрения защитить результат выборов. Технологий фальсификаций множество. Но эти 20 человек на каждом участке не дадут этого сделать ", - убеждена Ю.Тимошенко.

Кроме того, лидер "Батькивщины" предположила, что на выборы могут выдвинуть 40 кандидатов от президента, 3-4 из которых будут реальными кандидатами, а остальные - технологические кандидаты, цель которых - "размыть оппозиционный сектор".