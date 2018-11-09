Выборы2019

Выборы

13:11 09.11.2018

Тимошенко: Мы не дадим сфальсифицировать президентские выборы

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Тимошенко: Мы не дадим сфальсифицировать президентские выборы

Партия "Батькивщина" будет предотвращать фальсификации на следующих выборах. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время встречи со студентами и преподавателями Запорожского национального технического университета в пятницу, сообщается на сайте партии.

 "У нас по меньшей мере 20 человек на каждом участке (а у нас их 30 тыс.) обученных, как не допустить фальсификаций. Привлечены сильные специалисты, которые знают, как с правовой точки зрения защитить результат выборов. Технологий фальсификаций множество. Но эти 20 человек на каждом участке не дадут этого сделать ", - убеждена Ю.Тимошенко.

Кроме того, лидер "Батькивщины" предположила, что на выборы могут выдвинуть 40 кандидатов от президента, 3-4 из которых будут реальными кандидатами, а остальные - технологические кандидаты, цель которых - "размыть оппозиционный сектор".

Теги: #тимошенко #юлия_тимошенко #выборы
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