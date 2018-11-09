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13:30 09.11.2018

Рабинович: Я не лучший кандидат на пост президента Украины

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Рабинович: Я не лучший кандидат на пост президента Украины

Политсовет "За життя" планирует уже сегодня определиться с кандидатом, который будет баллотироваться на пост президента Украины и которого также должны представить на общем съезде политсил, сообщил в эфире "112 Украина" внефракционный народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Сегодня наш политсовет предложит единого кандидата на пост президента, которого, я надеюсь одобрят все стороны. После этого, будем идти и побеждать. Хотя, я считаю, что главное это победа на парламентских выборах. Ведь должность президента в Украине - анархаизм, который мешает развитию нашей страны ", - сообщил В. Рабинович.

Стоит отметить, что сам нардеп не рассматривает себя как потенциального кандидата в президенты.

"Лично я считаю себя не лучшим кандидатом на эту должность. У нас есть более достойные люди", - добавил В. Рабинович.

Как сообщалось, сегодня в кулуарах Верховной Рады Украины сопредседатель политической партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и внефракционный народный депутат, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционного платформы - За жизнь".

Теги: #выборы #рабинович
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