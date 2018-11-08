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Выборы

19:18 08.11.2018

ЦИК просит изменить законы для нормализации хода избирательного процесса в связи с решениями судов, признающих незаконным создание ряда ОТГ

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ЦИК просит изменить законы для нормализации хода избирательного процесса в связи с решениями судов, признающих незаконным создание ряда ОТГ

Центральная избирательная комиссия Украины обратилась к Верховной Раде и Кабинету министров о необходимости неотложной подготовки изменений в законодательство для нормализации вопросов течения избирательного процесса в связи с решениями судов, которые признают противоправными добровольное создание ряда объединенных территориальных громад.

Это ж касается решений соответствующих местных советов об отмене решений о добровольном объединении в территориальные громады, а также вынесения судами постановлений об обеспечения исков путем, в частности, приостановления действия решений местных советов об объединении в территориальные громады после назначения первых местных выборов в этих ОТГ.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, на заседании в четверг комиссия приняла к сведению решение Окружного административного суда Киева от 2 ноября 2018 об обеспечении иска, которым до разрешения спора по существу приостановлено действие решений 34 местных советов в 14 областях Украины. Территориальные громады этих местных советов вошли в состав ОТГ, в которых ЦИК назначила первые местные выборы на 23 декабря 2018 года.

"Согласно Конституции Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины, судебные решения являются обязательными для исполнения. Следовательно, комиссия приняла к сведению указанное постановление Окружного административного суда Киева об обеспечении административного иска", - отмечается в сообщении.

Данное решение ЦИК вместе с копией постановления суда направлено соответствующим территориальным избирательным комиссиям, Государственной казначейской службе Украины, а также областным государственным администрациям для использования в работе и доведения до сведения соответствующих органов ведения и региональных органов администрирования Государственного реестра избирателей.

Кроме того, ЦИК обратила внимание соответствующих территориальных избирательных комиссий на определение суда об обеспечении административного иска в части, касающейся их, обратила внимание облгосадминистраций на решение суда при осуществлении распределения соответствующей субвенции из бюджета в части, касающейся их.

Теги: #суды #цик #отг #выборы
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