Зачем Надежда Савченко решила идти в президенты

Сидящая в СИЗО Надежда Савченко, которую вместе Владимиром Рубаном обвиняют в попытке госпереворота и "подрыва Рады", собирается в президенты. Об этом заявила ее сестра Вера, а скоро следует ждать заявления и самой Надежды.

Вера заявила, что средства на предвыборную кампанию она просит у тех, кто ее поддерживает. По ее словам, на сбор финансов осталось всего два месяца.

Сестра Савченко уверена, что все кандидаты, которые внесли 2,5 миллиона гривен, имеют иммунитет перед выборами, а значит, должны иметь возможность общаться с избирателем. И Надежда - не осужденная, то есть может баллотироваться.

"Пока мы не решили, как Надежда будет проводить свою предвыборную компанию. Мы сейчас ездим по Украине с агитацией, объединяем и информируем людей. Возможно, руководство СИЗО должно обеспечить ее общение с избирателем, возить на автозаке на места встреч. Но мы ездим за 600 км от Киева. Это достаточно далеко", - сказала "Стране" Вера Савченко.

Также, по словам сестры Савченко, следователь иногда пускает людей на встречи с Надей.

"Недавно приезжала женщина из Житомира. И Надежда, как нардеп, продолжает исполнять свои обязанности. Но в тот же момент, Дмитрия Гордона к ней не допустили", - сказала "Стране" Савченко

"Страна" выясняла, что стоит за заявлением экс-летчицы и какие у нее шансы.

Обещала диктатуру и называла Порошенко преступником

Савченко озвучивала планы выдвигаться в президенты еще больше двух лет назад. При этом обещала ввести диктатуру.

"Я отвечала, что не хочу, но я отвечала, что могу. А теперь я, наверное, отвечу, что, скорее всего, уже должна", - заявила она в интервью "Немецкой волне".

"Чтобы изменить полномочия президента, структуру страны, законы перезапустить, чтобы они действовали для людей, побороть коррупцию - надо стать таким диктатором, который держит все в своих руках. Для того, чтобы вернуть эту власть народу и сделать так, чтобы больше никогда власть у народа не забрали", - рассказала Савченко о своих планах в случае избрания.

Чуть больше года назад она заявила о создании собственной партии - "Общественная платформа Надежды Савченко".

Это произошло вскоре после того как Савченко исключили из фракции "Батьківщина" после переговоров с лидерами "ДНР/ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске в декабре 2016 года.

Социологи даже включали Савченко в свои опросы.

Еще в июне 2016 года Савченко возглавляла рейтинг доверия украинских политиков с 35% (у Порошенко было 16%). За нее, по тогдашним данным соцпроса центра "Социс", готовы были проголосовать на выборах президента почти 12% украинцев (за Тимошенко и Порошенко - в два раза меньше).

Но уже через год, летом и осенью 2017 года, ее поддержка рухнула до 1-2% и меньше.

В июне 2017 года, по данным опроса центра социологических исследований "София", Савченко на президентских выборах готовы были поддержать 1,9%.

А уже в октябре того же года, как показал соцопрос Центра Разумкова, за нее готовы были проголосовать всего 0,8% украинцев.

Летчица связывала обвал рейтингов с кампанией власти против нее и заявлениями ведущих политиков.

"Замеряли, судя по всему, не мою поддержку, а то, что говорят по телевизору: риторику президента, Юлии Тимошенко и других, в том числе европейских, политиков, которые обо мне высказывались. Я и мой образ - это две разные вещи", - заявила Савченко польскому изданию krytykapolityczna в мае прошлого года.

Сама она беспощадно критиковала Порошенко.

"Если президент ценит свои деньги выше жизни украинцев, выше государства и тех людей, которые оказали ему доверие и дали власть, - он преступник. Я не могу воспринимать это иначе", - продолжила она в разговоре с krytykapolityczna.

"Я готова взять на себя ответственность за страну и выставить свою кандидатуру на президентских выборах", - призналась она.

"Обычно самый трудоемкий этап в карьере политика - хотя бы приблизиться к тому уровню популярности, который был у Савченко на момент выхода из тюрьмы. Она получила это готовым, ничему не учась, и решила, что все понимает про то, как устроен мир, в целом, и политика, в частности. Она же герой, ее же на руках носят. Но политика это тоже ремесло, ему надо обучаться с азов", - вспоминал в интервью "Новой газете" ее российский адвокат Илья Новиков.

Эксперты связывали падение рейтингов Савченко с кампанией власти против нее, отсутствием политического опыта и тем, что она перестала использовать воинствующе-патриотическую риторику.

Два года назад часть сторонников, по мнению политолога Владимира Фесенко, оттолкнули ее заявления о необходимости установления мира с сепаратистами и встречи с лидерами "ДНР/ЛНР".

"Сейчас Савченко поддерживают только те, кто видит в ней критика Порошенко. Также ей симпатизируют люди, которым нравятся политики, режущие правду-матку. Помимо этого, есть у нее известность и некоторый моральный авторитет", - объяснял Фесенко.

"Это может быть сделка с властью"

В сентябре этого года на заседании Шевченковского суда столицы заявила, что ей пытаются ужать сроки ознакомления с делом для того, чтобы направить производство "госпереворотчиков" в суд для скорейшего вынесения им обвинительного приговора и с целью воспрепятствовать её регистрации на выборах.

Расследование дела "Савченко - Рубана" было завершено 1 августа, а 25 октября арест героини АТО продлили до 23 декабря.

Эксперты говорят: шансов победить у Савченко нет, но ее участие в президентских выборах поможет напомнить о ней и деле, которое многие считают сфабрикованным.

Но для начала бывшей летчице еще надо зарегистрироваться.

"До решения суда она - теоретически - имеет право баллотироваться, но реально это будет сделать не просто, поскольку, по существующему закону, документы в ЦИК должен подавать лично кандидат. Понятно, что у Савченко с этим будут проблемы", - говорит "Стране" политолог Константин Бондаренко.

К тому же, по его словам, у Савченко никогда не было собственной серьезной электоральной основы.

"Ее рейтинги - в границах статистической погрешности. У неё нет команды и ресурсов. Так что единственный способ ее участия в выборах - сделка с властью с целью создания кандидата "от народа", запущенного с прицелом бить по рейтингам и позициям Юлии Тимошенко. Потому что ее электорат с электоратом Тимошенко серьезно пересекается", - прогнозирует политолог.

Раскрутка к выборам в парламент

С ним солидарен политолог Руслан Бортник.

"Конечно, шансов у Савченко практически нет. У нее могут появиться шансы только в том случае, если ее выдвинет кандидатом в президенты какой-то большой политический блок или большая политическая партия уже парламентская. Но я считаю вероятность такого сценария нулевой, нереальной. Сама по себе Савченко, безусловно, не конкурентная фигура на президентских выборах. Ее золотое время прошло и она не сможет состязаться с ключевыми кандидатами в президентской избирательной кампании", - полагает Бортник.

Выборы нужны Савченко, чтобы напомнить обществу о том, что как политик она продолжает работать и конкурировать, говорит эксперт.

"Ей это нужно для раскрутки на парламентской избирательной кампании. Также кандидаты в президенты имеют определенную долю иммунитета, так что что выборы могут быть ей нужны и для этого. Этот иммунитет можно попытаться использовать в юридической борьбе за свое освобождение. Хотя скорее всего Савченко будет освобождена уже после парламентских выборов. Потому что, вероятнее всего, она станет депутатом по тому или иному списку, если, конечно, до того времени ее не осудят и не вступит в силу обвинительный приговор", - прогнозирует Бортник.

Сам по себе поход в президенты не имеет для Савченко практического состязательного эффекта, она не способна конкурировать с ключевыми кандидатами.

"Она знает, кто стрелял на Майдане"

Новость о походе в президенты Савченко, которую за восемь месяцев в СИЗО уже успели подзабыть, взбудоражила соцсети.

Часть народа героя Украины поддерживает и защищает, другие - иронизируют и называют "агентом Кремля".

"Мне лично кажется, что у нее отличные шансы. Наш народ любит поддерживать обиженых и притесненных. Так что нынешняя власть сама дала ей карты в руки", - считает одессит Александр Скоблин.

"Надежда не обиженная и не притесненная. Надежда - Боец, Воин и Стоик", - спорит Зеновий Романив.

- Надія Боєць, Воїн і Стоїк.

"Я бы за нее голосовала. Единственный реально честный политик, думающий о народе", - признается киевлянка Анастасия Калько.

"Не допустят, она знает кто стрелял на Майдане", - считает Ольга Мосина.

Часть украинцев скептически относится к президентским амбициям Савченко.

"Еще в списке претендентов только ее не хватало. Певец есть, клоун есть, зечки есть. Теперь еще она хочет. И еще "бабок" просит ей подбросить", - пишет Мирослав Лев, бывший артист Львовского оперного театра.

"Не очередная ли это постановка", - не верит Савченко киевлянин Игорь Кириленко.

"Она сидит ни за что, но в президенты - это чересчур"

Некоторые возмущаются, что во власть идут все кому не лень.

"Это уже дурдом, раньше до 10 поколения проверяли, чтобы были чисты перед законом и были с высшим образованием. А сейчас как прикол - алкоголики, нарики и коррупционеры. У кого судимостей больше - все в депутаты или президенты. Потом все думают, чего крысят с бюджета, чего дурят народ и обдирают до трусов. Просто все хорошие, честные в парламенте или президентом быть не достойны - идите на хутор бабочек ловить", - пишет киевлянин Евгений Юрьевич.

"Надюха решила хоть как-то напомнить о том, что она есть, она существует, напомнить тем, кто ещё совсем недавно кричали "Это наша Надежда", а сегодня - тишина и покой", - считает львовянин Юрий.

"Мне ее, конечно, очень жаль, что она сидит ни за что. Но в президенты - это чересчур", - пишет харьковчанка Галина Блонская.

"Для того, чтобы идти, надо сначала выйти из СИЗО", - иронизирует киевлянин Александр Гутник.