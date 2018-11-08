Александр Шевченко считает, что новый закон о растаможивании авто не решает проблему "евроблях"

Нардеп от партии "Укроп" Александр Шевченко заявил, что законопроект о растаможивании авто на иностранных номерах, который сегодня приняли в парламенте, является социально несправедливым.

По его словам, согласно этому документу, акциз при растаможивании новых и дорогих автомобилей будет значительно уменьшено, но для старых автомобилей останется почти на том же уровне, что и был.

"Принятый ВРУ законопроект, снижающий акцизы на растаможку автомобилей, не решает так называемую проблему с "евробляхамы"... Это крайне социально несправедливо. Мы подготовили поправки к законопроекту власти. К сожалению, комитет отклонил эти поправки", - заявил А.Шевченко на своей странице в Фейсбук.