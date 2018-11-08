Выборы2019

Выборы

17:07 08.11.2018

Рейтинги кандидатов в президенты (обновленный)

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Рейтинг по состоянию на 1.11.18

* КМИС - Киевский международный институт социологии

* ЦР - Центр Разумкова

* ДИ - Демократические инициативы

Теги: #кмис #центр_разумкова #выборы #опросы2019
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