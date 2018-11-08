Рейтинги кандидатов в президенты (обновленный)
Рейтинг по состоянию на 1.11.18
* КМИС - Киевский международный институт социологии
* ЦР - Центр Разумкова
* ДИ - Демократические инициативы
Рейтинг по состоянию на 1.11.18
* КМИС - Киевский международный институт социологии
* ЦР - Центр Разумкова
* ДИ - Демократические инициативы
ЦИК просит изменить законы для нормализации хода избирательного процесса в связи с решениями судов, признающих незаконным создание ряда ОТГ
Порошенко и президент Европейской народной партии договорились противодействовать вмешательству РФ в выборы в Украине
Порошенко: РФ подрывает доверие украинцев к госинститутам и дискредитирует евроатлантический выбор для реванша пророссийских сил на выборах
"Наш край" призывает ввести 5-летний мораторий на полномочия местной власти передавать храмы от одной религиозной общины к другой
СБУ обнаружила у Е.Бережной письмо на имя Лаврова и слиток золота, у Волги – устройства для секретных переговоров
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