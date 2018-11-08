Тимошенко: Пропрезидентское большинство блокирует постановление о снижении цены на газ

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что пропрезидентское большинство не дает вынести на рассмотрение парламента постановление об отмене решения Порошенка повысить цену на газ.

"... Это жизненно необходимое постановление не ставят в этом зале на голосование и даже не дают команду профильному комитету рассмотреть это", - сказала Ю.Тимошенко во время заседания Верховной Рады в четверг, сообщают в пресс-службе партии.

Кроме того, лидер "Батькивщины" настаивает на проведении расследования коррупции в НАК "Нафтогаз", причастности президента и его окружения к повышению тарифов.

"Мы будем бороться за то, чтобы отменить повышение цены на газ. Мы не будем голосовать ни за один закон, пока не будет принято постановление", - отметила нардеп.

Как сообщалось, в настоящее время постановление об отмене решения повысить цену на газ подписали 6 фракций.