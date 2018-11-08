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12:16 08.11.2018

"Наш край" призывает ввести 5-летний мораторий на полномочия местной власти передавать храмы от одной религиозной общины к другой

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"Наш край" призывает ввести 5-летний мораторий на полномочия местной власти передавать храмы от одной религиозной общины к другой

Народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов призывает власти усилить ответственность за нападения, захваты или повреждение религиозных сооружений и ввести 5-летний мораторий на полномочия местной власти передавать храмы от одной церковной общины к другой.

"По мере приближения предоставления украинской церкви Томоса на местах участились призывы к перераспределению культовых сооружений. В противостояния часто вовлекаются местные чиновники, что недопустимо в стране, где церковь отделена от государства. Это вызывает бурную реакцию верующих и общественности. Власти должны усилить ответственность за нападения, захваты или повреждения религиозных сооружений. Особенно, что касается участия в таких конфликтах должностных лиц", – цитирует слова С.Шахова пресс-служба партии в четверг.

Народный депутат отметил, что сохранение межнационального и межконфессионального мира – одна из важнейших задач власти.

"Конституция и программа деятельности правительства предусматривают создание равных условий для религиозных организаций, недопущение межконфессиональных противостояний. К счастью, несмотря на неоднозначные события в стране, у нас никогда не было вражды на национальной или религиозной почве. Это достижение надо сохранить любой ценой", – сказал политик.

Он призвал власть на законодательном уровне запретить вмешательство чиновников в деятельность религиозных общин.

"В соответствии с духом рекомендаций Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам защиты собственности религиозных общин партия "Наш край" призывает украинскую власть ввести пятилетний мораторий на полномочия местной власти передавать храмы от одной общины к другой. Власть должна держать такие вопросы на контроле, все споры должны решаться только в суде. Уверен, соблюдение законности и свободы совести сделает нашу страну сильнее", – резюмировал С.Шахов.

В партии напомнили, что в с.Старый Гвоздец Коломыйского района Ивано-Франковской области депутаты сельсовета односторонним решением передали храм в пользование одной из церковных общин. Это вызвало возмущение у представителей другой общины. Полиция открыла производство.

Теги: #шахов #наш_край
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