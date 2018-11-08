Выборы2019

Выборы

11:53 08.11.2018

В преддверии выборов-2019 в Украине увеличится число кибератак - Госслужба спецсвязи Украины

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В преддверии выборов-2019 в Украине увеличится число кибератак - Госслужба спецсвязи Украины

Глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдоченко прогнозирует увеличение атак в киберпространстве в контексте выборов в 2019 году.

"Мы ожидаем увеличения кибератак, к сожалению, в киберпространстве... мы входим в зону турбулентности, связанную с выборами. Мы как представители государственного сектора понимаем, что должны сделать все, чтобы обеспечить свободное волеизъявление граждан во время избирательного процесса", - сказал он на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперёд" в четверг в Киеве.

Л.Евдоченко пояснил, что действия по защите от кибератак перед выборами должны быть направлены, в первую очередь, на защиту персональных данных, баз данных и ресурсов Центральной избирательной комиссии.

По его словам, Центр реагирования на киберугрозы в Украине сотрудничает с более чем 300 подобными командами в 60 странах по всему миру.

"Мы научились противостоять кибератакам", - отметил Л.Евдоченко.

Теги: #кибератаки #украина #выборы
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