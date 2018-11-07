СБУ обнаружила у Е.Бережной письмо на имя Лаврова и слиток золота, у Волги – устройства для секретных переговоров

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обысков у лидера общественного объединения "Сила добра" Елены Бережной обнаружили документы и электронные носители, свидетельствующие о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ, также найдены письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.

"У этой гражданки, кроме многочисленных документальных материалов и электронных носителей, которые свидетельствуют о ее противоправной деятельности, наши сотрудники обнаружили также письмо к министру иностранных дел государства-агрессора С.Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине. (…) Оказывается, женщина так мужественно защищала вовсе не документы, а килограммовый слиток золота", - говорится в сообщении СБУ на странице в Фейсбуке в среду.

В спецслужбе напомнили, что следственные действия у Е.Бережной проходили в рамках уголовного производства, открытого по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ также информируют, что прошли обыски и у лидера политической партии "Союз левых сил" Василия Волги. "Наши сотрудники изъяли у него оборудование для ведения тайных переговоров и магнитные носители информации, указывающие на его сотрудничество со страной-агрессором", - указано в сообщении.

Кроме того, у нескольких других фигурантов изъято незарегистрированное оружие и пророссийская атрибутика.

Как сообщалось, 6 ноября сотрудники СБУ проводили обыски у ряда представителей пророссийской общественной организации, в том числе у матери бывшего народного депутата от Партии регионов Елены Бережной.