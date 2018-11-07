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17:50 07.11.2018

Ляшко предложил парламентариям план снижения стоимости лекарств

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Ляшко предложил парламентариям план снижения стоимости лекарств

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко инициирует законопроект о строгой ответственности за подделку лекарств, а также план снижения стоимости медикаментов. Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбук в среду.

По его словам, лекарства в аптеках стоят больше, чем люди зарабатывают за год, а власть уже два года не выделяет средства на лечение больных. При этом, как утверждает Ляшко, Украина занимает первое место в Европе по заболеваемости туберкулезом.

"Я предложил план снижения стоимости лекарств - ограничение рентабельности, восстановление государственного контроля за ценами, отмена НДС на лекарства, референтное ценообразование, демонополизация рынка аптек. Кроме того, мы зарегистрировали законопроект, который предусматривает строгую уголовную ответственность за подделку медикаментов, чтобы лекарства реально помогали и спасали, а не травили больных ", - заявил политик.

Теги: #ляшко #олег_ляшко
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