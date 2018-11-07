Бойко: Прямые переговоры между Украиной, Россией и "Л/ДНР" должны начаться как можно быстрее

"Оппозиционный Блок" выступает за проведение прямых переговоров между Украиной, Россией и самопровозглашенными республиками, заявил во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады сопредседатель "Оппозиционного Блока" Юрий Бойко в среду, 7 ноября.

"Нужно прекратить прятаться под одеяло и наконец-то сделать. Только с помощью посредников такой конфликт погасить невозможно. Международный опыт подтверждает, что его можно погасить только при проведении прямых переговоров и наличии гарантов - ими могут выступить США для Украины и РФ для непризнанных республик", - подчеркнул Ю.Бойко.