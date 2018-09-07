Избирательная кампания может вновь обострить тему раскола Украины, считают политологи

Политологи видят особенности предстоящей кампании выборов президента Украины в возможном обострении проблемы раскола страны, а также в том, что она будет проходить при новой внутренней и внешнеполитической реальности.

"Это принципиально новая избирательная кампания. Во-первых, это первая избирательная кампания "эпохи гибридной войны". Это означает, что любого критика власти она объявляет реваншистом и противником государства", - сказал на пресс-конференции в пятницу в агентстве "Интерфакс-Украина" директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

Он указал, что новой сценой выборов станет киберпространство. "Различные ботофермы, работа с социальными сетями, различные группы, в том числе анонимные, которые работают в киберпространстве, точечно направленная реклама. Те же социальные сети, блогеров очень сложно контролировать", - пояснил эксперт.

В.Карасев отметил, что на предстоящие выборы сильно будут влиять вопросы внешней политики, религиозный фактор, существование отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и того, какая стратегия разрешения ситуации на Донбассе.

Также политолог видит проблему в попытках политиков играть на теме различий внутри страны по тем или иным вопросам. "Думаю, что чем больше одни силы будут играть на раскол страны, тем больше будет запрос на объединение страны. И хочется верить, что выборы выиграет тот, кто удовлетворит запрос на единство страны", - подчеркнул он.

В.Карасев также считает, что у действующего президента Петра Порошенко есть шансы выйти во второй тур и не стоит недооценивать возможности президентской команды.

В свою очередь эксперт корпорации стратегического консалтинга "Гардарика" Константин Матвиенко отметил, что П.Порошенко сейчас пытается занять "всю нишу украинского патриотизма". "Но, например, закрепление в Конституции курса на вступление в НАТО и ЕС – это исключительно формализм и символизм", - считает он.

По его мнению, основная борьба на выборах развернется между лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко и действующим президентом. "Здесь перед Тимошенко стоит очень сложная, двойная задача: ей нужно одновременно выиграть выборы и победить сложившуюся в Украине олигархически-клановую систему", - указал политолог.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что с приближением выборов во власти и политикуме будет уменьшаться уровень ответственности и компетентности.

"Страну опять начинают вводить в новые расколы: на запад и восток, на один и другой язык, одну и другую церковь. Это очень плохо, потому что это легко включается, но очень тяжело останавливается, а выигрывают от этого, как правильно, третьи силы", - отметил он.