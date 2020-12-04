Кулуарная борьба "Слуг народа" за руководящие должности в местных советах негативно скажется на всеукраинском рейтинге партии и непосредственно президента Владимира Зеленского, написал на своей странице в Фейсбуке политолог, заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

В качестве примера он привел ситуацию в Киевском облсовете, где смогли выбрать председателя от "Слуги народа" только со второй попытки при помощи ОПЗЖ и "Батькивщины" с грубым нарушением процедур.

"В общем ситуация была там такая: первое место взяла "Евросолидарность", второе - "Слуги народа", на третьем - "За Майбутнє" с 10,62% голосов. Иными словами, партия власти проиграла, пропустив вперед себя ЕС. После чего начался дележ руководящих должностей в облсовете. Потому что после проигрыша "зелеными" с треском по стране местных выборов была дана команда из Офиса Президента: заводить своих людей на руководство областных советов. В противном случае Зеленский быстро поменяет руководство как партии, так и тех, кто в ОП отвечает за региональную политику. Хотя рядовые слуги, неискушенные еще "столичными аппетитами", вполне были настроены на конструктив. 42 депутата публично выразили свою поддержку кандидату на должность главы облсовета, депутату от партии "За Майбутнє" Ярославу Москаленко. Когда же вопрос поставили на повторное голосование, "Слуги народа" вместе с оппозицией покинули зал. После чего началась кулуарщина: "зеленые" спешно собрали голоса за своего главу, практически как на XVII съезд ВКП(б), когда большинство хотело голосовать за Кирова, но победил сами знаете кто. В итоге, главой облсовета стал Александр Скляров из "СН". Судя по всему, далее они сформируют большинство", - отметил политолог.

Однако, по его словам, это только повредит рейтингам партии власти, а популярность "За Майбутнє» и "ЕС" наоборот будет только расти.

"То, что должность секретаря досталась "Слугам народа", только на руку "ЗМ": весь негатив в области будет ложиться на партию власти. Экономический кризис, локдаун и другие карантинные меры уже к весне значительно понизят рейтинги президентской партии. На этом фоне популярность "За Майбутнє" и "Европейской солидарности" будет только расти. Вряд ли в таких условия наспех созданная коалиция долго просуществует. Особенно, при перспективе досрочных парламентских выборов, которые продвигает оппозиция. Вместо того, чтобы работать на конструктив, партия власти давит на своих же депутатов, делая их зелеными кнопочками, а персональную ответственность несет Зеленский и его окружение. Более того, такими действиями «люби друзі» отсекают возможных соратников от Президента и приближают досрочные выборы в парламент, явно невыгодные Зеленскому и Ко", - написал Кирилл Молчанов.

Как сообщалось, созданная в мае 2020 года партия "За Майбутнє" (лидер – Игорь Палица) по результатам местных выборов получила 2-ое место по количеству выбранных голов территориальных громад. В частности, от этой политсилы были избраны мэры трех областных центров, 23 городов, головы 32 поселков и 39 сел по всей Украине. Кроме того, представители "За Майбутнє" смогли сформировать крупные фракции в местных советах по всей Украине.