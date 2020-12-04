Выборы

Выборы

12:10 04.12.2020

Садовый принял присягу мэра Львова

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Садовый принял присягу мэра Львова

Андрей Садовый 4 декабря принял присягу головы Львовской объединенной территориальной громады на заседании Львовского горсовета.

Также приняли присягу депутаты от фракций "Самопомич" и "Голос", которые не присутствовали на первом заседании горсовета.

Председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий обнародовал результаты выборов головы громады и после этого передал Садовому печать, ключи от исторических ворот города и цепь.

Во время выступления Садовый заявил, что эта каденция будет "каденцией особенных вызовов".

"Прежде всего, это пандемия, вводящая в транс весь мир, это экономические кризисы, к которым она приводит", – сказал он.

Как сообщалось, Садовый во втором туре выборов головы Львовской ОТГ выиграл выборы у Олега Синютки, набрав более 62% голосов избирателей.

Садовый стал мэром Львова четвертый раз подряд.

Теги: #львов #присяга #садовый

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