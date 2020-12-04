Старт нового политического цикла в Украине и мире

Местные выборы 2020: Инструкция по противоэпидемическим мероприятиям во время организации и проведения выборов
Итоги местных выборов - изменение политического ландшафта и старт нового политического цикла в Украине
Порошенко представил Кодекс добропорядочности депутатов местных советов, его подпишут депутаты от "Евросолидарности" всех уровней
Рада проголосовала во 2-м чтении законопроект об урегулировании конфликта интересов в деятельности местных депутатов и мэров
Посольство Венгрии: депутаты на Закарпатье спели гимн Украины, затем - национальную молитву, ставшую гимном Венгрии
В Харькове депутаты утвердили изменения в регламент, позволяющие провести первую сессию горсовета без мэра
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