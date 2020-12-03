Выборы

Выборы

12:26 03.12.2020

Первая сессия Харьковского горсовета назначена на 9 декабря

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Первая сессия Харьковского горсовета назначена на 9 декабря

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия решила созвать первую сессию горсовета нового VIII созыва 9 декабря.

"Созвать первую сессию Харьковского городского совета Харьковского района Харьковской области VIII созыва... 09 декабря 2020 в 10 час. 00 мин", - говорится в постановлении гортеризбиркома, опубликованном на сайте Харьковского горсовета.

Ранее, 2 декабря, на сессии горсовета VII созыва депутаты большинством голосов внесли изменения в регламенты, которые позволяют провести первую сессию нового созыва без участия городского головы.

Как сообщалось, 4 ноября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия признала избранным городским головой нынешнего градоначальника Геннадия Кернеса, который набрал самое большое количество голосов избирателей, принявших участие в выборах. За него проголосовали 195 тыс 44 избирателей (60,34%).

Кернес не появлялся на публике с конца августа. У него подтвержден Covid-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу. 15 сентября директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что состояние Кернеса стабильно тяжелое. В ночь на 17 сентября Кернеса транспортировали специализированным самолетом из Харькова в Берлин на лечение в клинику "Шарите" .

23 сентября "Блок Кернеса Успешный Харьков" выдвинул Кернеса кандидатом на пост городского головы.

2 октября бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес получил отрицательный тест на COVID-19.

3 ноября директор департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Юрий Сидоренко опроверг информацию о смерти Кернеса, распространенную анонимными телеграм-каналами.

5 ноября первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов пообещал, что Кернес вернется в город до 20 декабря и лично проведет сессию нового горсовета. "До 20 декабря Геннадий Адольфович Кернес будет в Харькове. Он проведет сессию. Других сценариев мы не рассматриваем и их быть не может", - сказал Терехов.

Теги: #дата #сессия #харьковский_горсовет

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