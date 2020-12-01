Выборы

Выборы

17:42 01.12.2020

СБУ проверяет информацию о возможной противоправной деятельности депутатов на Закарпатье, исполнявших гимн Венгрии

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СБУ проверяет информацию о возможной противоправной деятельности депутатов на Закарпатье, исполнявших гимн Венгрии

Служба безопасности Украины тщательно проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской территориальной громады (с.Сюрте Ужгородского района Закарпатской области).

"21 ноября 2020 года во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии. Полученные Службой материалы по этому событию сейчас тщательно проверяются", - сообщает пресс-центр СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам проверки будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее народные депутаты из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин и Александр Корниенко попросили Офис генпрокурора и СБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о вероятном совершении новоизбранными депутатами Сюртовской сельской территориальной громады уголовных правонарушений и немедленно начать соответствующее досудебное расследование.

Теги: #проверка #сбу #закарпатье #депутаты

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