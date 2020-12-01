Выборы мэра Конотопа состоятся 24 января 2021 года - ЦИК

Повторные выборы городского головы Конотопа (Сумская обл.) назначены на 24 января 2021 года, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Решение о повторных выборах обусловлено тем, что избранный мэром самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.

25 ноября Конотопская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение признать выборы городского головы не состоявшимися и назначить новые.

Кроме того, на 17 января запланированы повторные выборы мэров еще в трех городах: Борисполе, Броварах (Киевская обл.) и Новгород-Северском (Черниговская обл.).

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. В некоторых городах прошло повторное голосование (15, 22 и 29 ноября), а в городе Кривой Рог (Днепропетровская обл.) второй тур выборов мэра назначен на 6 декабря.