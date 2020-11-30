Выборы

Выборы

17:54 30.11.2020

В Кривом Роге распространяются сообщения с признаками "черного пиара" против обоих кандидатов в мэры

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В Кривом Роге распространяются сообщения с признаками "черного пиара" против обоих кандидатов в мэры

Накануне повторного голосования на выборах городского головы Кривого Рога (Днепропетровская обл.) в социальной сети Facebook распространяются сообщения с признаками "черного пиара" против обоих кандидатов на этот пост.

Как проанализировала гражданская сеть "Опора", посты против Константина Павлова ("Оппозиционная платформа - За жизнь") публикуются на фейсбук-странице "Злая Швабра", против Дмитрия Шевчика ("Слуга народа") - в сообществе "Тайная лажа Кривого Рога".

В сообщениях пользователя под ником "Злая Швабра" не только критикуются пункты предвыборной программы кандидата Павлова, но и используются оскорбительные прозвища и карикатуры.

В сообществе "Тайная лажа Кривого Рога" публикуются сообщения с признаками "черного пиара" против Шевчика (в ноябре был только один такой пост). В Интернете встречаются и карикатуры на этого кандидата.

В то же время, как отмечает "Опора", в криворожских газетах публикуют материалы с признаками политической рекламы и "джинсы". В частности, речь идет об изданиях "Вечер" и "Моя домашняя газета", содержащих статьи в пользу кандидата Павлова.

Как известно, повторное голосование на выборах городского головы Кривого Рога состоится 6 декабря. Лидер гонки - нынешний мэр Юрий Вилкул - отказался от участия во втором туре.

Теги: #черный_пиар #кандидаты #кривой_рог

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