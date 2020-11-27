Выборы

Выборы

19:56 27.11.2020

ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа в 87 округе на 28 марта 2021г

1 мин читать
ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа в 87 округе на 28 марта 2021г

В Центральную избирательную комиссию поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий народного депутата Зиновия Андрийовича (фракция "Слуга народа"), избранного в одномандатном избирательном округе № 87 (Ивано-Франковская обл.), по личному заявлению.

"Поэтому Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года", - сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу вечером.

При этом ЦИК приняла к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021г.

Теги: #нардеп #промежуточные_выборы #цик

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ЦИК назначила промежуточные выборы нардепа в 87 округе на 28 марта 2021г

ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

Средняя явка избирателей на выборах мэров на 13.00 составляла почти 13% - ЦИК

Средняя явка избирателей на выборах мэров на 13.00 составила почти 13% - ЦИК

В 11 городах Украины выбирают мэров, участки открылись, голосование проходит в штатном режиме – ЦИК

Голосование в 11 городах Украины, где выбирают мэров, проходит в штатном режиме – ЦИК

ЦИК обязала Полтавскую городскую ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом решения суда

ЦИК обязала Полтавский городской ТИК установить результаты выборов депутатов горсовета с учетом выводов суда

ЦИК обязала Бориспольскую и Новгород-Северскую городские ТИК до 23 ноября назначить другие даты повторных выборов мэров

ПОСЛЕДНЕЕ

ОПЗЖ: Порошенко и Зеленский объединяются в коалицию в Одесском горсовете

Глава фракции "Евросолидарности" во Львовском горсовете отрицает обвинения Садового в узурпации власти

Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов

Во втором туре выборов в крупных городах побеждает "За майбутнє"

Садовый расценил решение о переносе первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

Тимошенко призывает депутатов всех уровней консолидироваться вокруг разработки новой стратегии развития государства

Кандидат от "Слуги народа" Иващенко признал поражение на выборах мэра Полтавы

В Ужгороде победил действующий мэр

Во втором туре выборов 22 ноября зафиксированы значительные нарушения - "ОПОРА"

"Слуга народа" заняла лидирующие позиции в 16 областях Украины – анализ "Рейтинга"

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА