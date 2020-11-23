Выборы

Выборы

17:26 23.11.2020

ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

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ЦИК назвала победителей выборов мэров в Ужгороде, Бердянске и Славянске

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты повторного голосования (второго тура) на выборах мэров в Ужгороде (Закарпатская обл.), Бердянске (Запорожская обл.) и Славянске (Донецкая обл.).

Согласно информации на странице ЦИК в соцсети Facebook, в Ужгороде победил действующий мэр Богдан Андриив (самовыдвиженец) – за него проголосовали 51,01% избирателей.

В Славянске также переизбрали мэра – им остается Вадим Лях (партия "Оппозиционный блок") – 60,87%.

В Бердянске городским головой стал выдвиженец от партии "За майбутнє" Валерий Баранов - 49,98%. По данным сайта ЦИК, его оппонента Александра Свидло (ОПЗЖ) поддержали 47,22% избирателей.

"Ждем данные из других городов", - отметили в Центризбиркоме.

22 ноября второй тур выборов мэров состоялся в 11 городах Украины.

Теги: #результаты #цик #выборы

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