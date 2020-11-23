Во втором туре выборов в крупных городах побеждает "За майбутнє"

Во втором туре выборов городских голов в четырех крупных городах Украины побеждает партия "За майбутнє", о чем свидетельствуют данные параллельных подсчетов политсилы.

В Черкассах, по результатам предварительного подсчета голосов, действующий мэр и представитель партии "За майбутнє" Анатолий Бондаренко имеет 56% поддержки против 44% у Виктора Евпака (партия "Голос"), сообщили в пресс-службе городской организации "За майбутнє".

В полтавском штабе политсилы подсчитали голоса с участков. Согласно этим результатам, представитель "За майбутнє" Александр Мамай имеет около 53% голосов против 47% у его конкурента от партии "Слуга народа" Сергея Иващенко.

В Никополе (Днепропетровская обл.) о своей победе заявил представитель "За майбутнє" Александр Саюк. Кандидат сообщил, что его избирательный штаб насчитал 55% голосов за него и 41% - за его конкурента от "Слуги народа" Руслана Олийныка.

В Бердянске (Запорожская обл.) победу получает кандидат от "За майбутнє" Валерий Баранов. Об этом сообщили местные СМИ и избирательный штаб кандидата. По данным различных источников, Валерий Баранов набрал около 51,5% против 48,5% у его конкурента Александра Свидло (ОПЗЖ).

Партия "За майбутнє" накануне второго тура также занимала второе место по количеству победителей на выборах городских, поселковых и сельских голов. Соответствующие данные опубликовала Центральная избирательная комиссия.

Политическая партия "За майбутнє" создана в мае этого года. С тех пор рейтинг партии, согласно социологическим исследованиям, только рос. Лидером партии является народный депутат Игорь Палица.