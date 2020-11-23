Выборы

Выборы

14:26 23.11.2020

Садовый расценил решение о переносе первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

2 мин читать
Садовый расценил решение о переносе первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

Львовская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести первое заседание нового состава городского совета с 3 декабря на 24 ноября.

Об этом указано в постановлении комиссии от 22 ноября, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В тексте документа указано, что в комиссию обратились с заявлениями кандидаты в депутаты Юрий Ломага, Алексей Ризнык, Елена Пелех, Остап Доскич и Сергей Ивах. Кандидаты потребовали признать противоправным постановление горизбиркома о назначении даты первого заседания нового созыва Львовского горсовета на 3 декабря. В результате комиссия внесла изменения в указанное постановление и приняла решение перенести первое заседание горсовета на 09:00 24 ноября.

В то же время городской голова Львова Андрей Садовый, заявил, что изменение сроков проведения первой сессии является "попыткой узурпации власти".

"Что оно означает? С приведением к присяге нового совета городской голова лишается полномочий. Новоизбранного мера завтра к присяге не приведут, поскольку существует предусмотренный законом срок на подсчет голосов, потенциальные жалобы и иски. Поэтому новый совет начнет работу без нового головы", - написал Садовый на своей странице в Facebook.

По его словам, в таком полулегитимном состоянии совет может действовать несколько недель, "избирать руководящие органы: президиум, серктетаря-и.о. городского головы, заместителей городского головы, членов исполкома, главы комиссии и тд, принимать любы другие решение – согласовать бюджет, имущественные вопрос и так далее. За все эти решение потом будет нести ответственность городской голова", - указал мэр города.

Садовый считает это решение "абсолютно незаконным", поскольку "избирательный процесс депутатов в городской совет Львова завершился 19 ноября и никаких решений на эту тему комиссия не имеет права принимать".

"Будем обжаловать его во всех возможных инстанциях. Все депутаты, которые примут участие в этой афере, запятнают свою репутацию навсегда", - написал он.

Как сообщалось, 22 ноября во Львове прошел второй тур голосования на выборах городского головы Львова. По данным экзит-полов, Садовый набирает более 62% голосов избирателей, его конкурент, представитель партии "Европейская солидарность" Олег Синютка – больше 37%. Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой.

Теги: #перенос #сессия #горсовет #львов #садовый

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Садовой расценил решение о переносе на завтра первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

Во Львове прощаются с Виктюком

Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова

Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова

Садовый лидирует во Львове по результатам оцифровки 98% протоколов выборов

SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту новой группы интернет-спутников Starlink из-за непогоды

Садовый надеется на честный подсчет голосов на выборах мэра Львова

За Садового на выборах мэра Львова проголосовали 62,8% избирателей, за Синютку – 37,2% - экзит-пол "Савик Шустер студии"

На участке во Львове члены комиссии подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто производство

На участке во Львове члены УИК подписали итоговый протокол до завершения голосования, открыто дело

ПОСЛЕДНЕЕ

Филатов победил на выборах мэра Днепра, набрав 80% голосов

Во втором туре выборов в крупных городах побеждает "За майбутнє"

Тимошенко призывает депутатов всех уровней консолидироваться вокруг разработки новой стратегии развития государства

Кандидат от "Слуги народа" Иващенко признал поражение на выборах мэра Полтавы

В Ужгороде победил действующий мэр

Во втором туре выборов 22 ноября зафиксированы значительные нарушения - "ОПОРА"

"Слуга народа" заняла лидирующие позиции в 16 областях Украины – анализ "Рейтинга"

Мэром Ровно стал ректор духовной семинарии Третьяк – ТВ

Второй тур выборов 22 ноября прошел по стандартам, но в пяти городах применялся подкуп избирателей – КИУ

"Евросолидарность" в Винницком облсовете перешла в оппозицию к "Украинской стратегии Гройсмана"

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА