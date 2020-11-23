Садовый расценил решение о переносе первого заседания новоизбранного Львовского горсовета как узурпацию власти

Львовская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести первое заседание нового состава городского совета с 3 декабря на 24 ноября.

Об этом указано в постановлении комиссии от 22 ноября, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина".

В тексте документа указано, что в комиссию обратились с заявлениями кандидаты в депутаты Юрий Ломага, Алексей Ризнык, Елена Пелех, Остап Доскич и Сергей Ивах. Кандидаты потребовали признать противоправным постановление горизбиркома о назначении даты первого заседания нового созыва Львовского горсовета на 3 декабря. В результате комиссия внесла изменения в указанное постановление и приняла решение перенести первое заседание горсовета на 09:00 24 ноября.

В то же время городской голова Львова Андрей Садовый, заявил, что изменение сроков проведения первой сессии является "попыткой узурпации власти".

"Что оно означает? С приведением к присяге нового совета городской голова лишается полномочий. Новоизбранного мера завтра к присяге не приведут, поскольку существует предусмотренный законом срок на подсчет голосов, потенциальные жалобы и иски. Поэтому новый совет начнет работу без нового головы", - написал Садовый на своей странице в Facebook.

По его словам, в таком полулегитимном состоянии совет может действовать несколько недель, "избирать руководящие органы: президиум, серктетаря-и.о. городского головы, заместителей городского головы, членов исполкома, главы комиссии и тд, принимать любы другие решение – согласовать бюджет, имущественные вопрос и так далее. За все эти решение потом будет нести ответственность городской голова", - указал мэр города.

Садовый считает это решение "абсолютно незаконным", поскольку "избирательный процесс депутатов в городской совет Львова завершился 19 ноября и никаких решений на эту тему комиссия не имеет права принимать".

"Будем обжаловать его во всех возможных инстанциях. Все депутаты, которые примут участие в этой афере, запятнают свою репутацию навсегда", - написал он.

Как сообщалось, 22 ноября во Львове прошел второй тур голосования на выборах городского головы Львова. По данным экзит-полов, Садовый набирает более 62% голосов избирателей, его конкурент, представитель партии "Европейская солидарность" Олег Синютка – больше 37%. Синютка признал поражение и поздравил Садового с победой.