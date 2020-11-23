Тимошенко призывает депутатов всех уровней консолидироваться вокруг разработки новой стратегии развития государства
Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко призывает депутатов всех уровней различных политических сил консолидироваться вокруг разработки новой стратегии развития государства.
"Нам нужно немедленно консолидировать все силы местных громад и начать новую стратегию совместно, которая отвечает национальным интересам, и раз и навсегда прекратить стратегию гибридной колонизации Украины с внешним управлением", - сказала Тимошенко на пресс-конференции в понедельник в Киеве.
Она инициирует начало дискуссии между теми командами, которые пришли в местные органы власти.
"Я хочу обратиться с инициативой о консолидации и о применении первых необходимых шагов для того, чтобы изменить стратегию развития государства, немедленно противодействовать всем кризисным вызовам и немедленно работать для того, чтобы страна приобрела шанс на развитие, а не тот хаос, который сегодня господствует в государстве", - отметила лидер "Батькивщины".
В частности, Тимошенко предлагает, чтобы на первых заседаниях советов всех уровней были приняты специальные постановления с обращением к президенту, правительству, к большинству Верховной Рады о необходимости создания "фонда финансового противодействия COVID-19 в государственном бюджете на следующий год".
Среди задач, которые Тимошенко ставит перед депутатами от партии всех уровней, - немедленный анализ ситуации с малыми и средними предпринимателями.
По ее словам, центральная власть, опираясь на предложения местной власти, должна применить неотложные действия для помощи малым и средним предпринимателям пережить трудный этап эпидемии коронавируса.
Тимошенко напомнила, что от партии "Батькивщина" избрано 4,5 тыс. депутатов всех уровней.