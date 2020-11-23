Кандидат от "Слуги народа" Иващенко признал поражение на выборах мэра Полтавы

На выборах городского головы Полтавы побеждает бывший мэр этого областного центра, замдиректора ООО "Реал Эстейт Групп" Александр Мамай (выдвиженец от партии "За майбутнє").

На своей странице в соцсети Facebook Мамай поблагодарил избирателей за доверие и поддержку, а также обнародовал данные параллельного подсчета, согласно которым за него проголосовали 52,81% (31564 человека), второго кандидата – директора ООО "Строительная компания "Комбинат производственных предприятий" Сергея Иващенко (от партии "Слуга народа") поддержали 47,19% (28207).

В свою очередь, Иващенко признал, что полтавчане сделали выбор не в его пользу.

"Сегодня мы не выиграли. Не выиграли из-за разветвленной и доказанной системы подкупа, циничного подвоза и обмана избирателей", - написал он в соцсети Facebook.

Иващенко поблагодарил каждого из 28 тысяч полтавчан, которые "проголосовали за изменения в Полтаве", хотя 31 тысяча жителей города "по разным причинам избрали себе своего мэра".

Мамай был мэром Полтавы в 2010-2018 годах.