Выборы

Выборы

11:55 23.11.2020

Мэром Ровно стал ректор духовной семинарии Третьяк – ТВ

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Мэром Ровно стал ректор духовной семинарии Третьяк – ТВ

Городским головой Ровно избран кандидат от партии "Европейская солидарность", ректор Ровенской духовной семинарии и академии христиан Веры Евангельской Александр Третьяк, сообщает UA: Рівне со ссылкой на данные городской территориальной избирательной комиссии.

По состоянию на 10:40 понедельника городская ТИК закончила обработку всех протоколов, в том числе с пересчетом по нескольким участкам, это окончательные данные, но пока официально не утверждены комиссией.

Третьяка поддержали 27451 избирателей (50,25%). За его конкурента - главу общественной организации "Рівне разом" Виктора Шакирзяна – проголосовали 26057 человек (47,7%).

Предыдущий мэр Владимир Хомко избран депутатом Ровенского городского совета.

Теги: #мэр #ровно #выборы

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