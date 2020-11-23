Выборы

Выборы

11:49 23.11.2020

Второй тур выборов 22 ноября прошел по стандартам, но в пяти городах применялся подкуп избирателей – КИУ

2 мин читать
Второй тур выборов 22 ноября прошел по стандартам, но в пяти городах применялся подкуп избирателей – КИУ

Второй тур выборов мэров 22 ноября в ряде городов прошел в соответствии с демократическими стандартами, но в пяти городах применялись технологии, направленные на подкуп избирателей, констатирует глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

"По данным нашего наблюдения, у нас есть основания говорить, что в половине городов выборы состоялись в соответствии с демократическими стандартами, но в пяти городах их одиннадцати наши наблюдатели отмечали применение технологий, которые являются составляющей механизмов по подкупу избирателей", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Кошель сообщил, что наблюдатели КИУ отмечали массовое фотографирование избирательных бюллетеней, подвоз избирателей на участки, в том числе с помощью частного автотранспорта.

"Показательными были факты, зафиксированные нашими наблюдателями в Черкассах, когда частными автомобилями довозились избиратели до избирательных участков. Только наблюдатели КИУ в Черкассах зафиксировали около 10 таких фактов. Также в Черкассах фиксировали так называемые "карусели" и фотографирование бюллетеней", - указал он.

Кошель также рассказал, что в Днепре в одной из неформальных Viber-групп под названием "Подработка Выборы в Днепре" избирателям предлагалось оставить свои паспортные данные и чтобы дальше они проголосовали за 1,5 тыс. грн. На день выборов 22 ноября эта группа насчитывала почти 25 тыс. человек.

"У нас есть основания констатировать, что количество фактов и масштабы технологий, связанных с подкупом, значительно выросли по сравнению с первым туром выборов и по сравнению с голосованием 15 ноября. При условии низкой явки технология подкупа и активизации своих электоральных групп в значительной степени усиливается", - подчеркнул глава КИУ.

Кроме того, Кошель обратил внимание на большую проблему с противоэпидемическими мерами на избирательных участках. "Мы снова фиксировали неработающие термометры. У меня вообще складывается впечатление, что Минздрав самоизолировался от выборов и они не сделали ничего ни в плане рекомендаций накануне второго тура, ни в плане практических действий, чтобы участки были обеспечены надлежащим образом", - отметил он.

Как сообщалось, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы прошел в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины: Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород (Закарпатская обл.), Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) и Никополь (Днепропетровская обл.).

Теги: #киу #выборы

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Во втором туре выборов 22 ноября зафиксированы значительные нарушения - "ОПОРА"

Явка избирателей на повторных местных выборах составила 29,23%, зафиксированы значительные нарушения - "Опора"

"Слуга народа" заняла лидирующие позиции в 16 областях Украины – анализ "Рейтинга"

Мэром Ровно стал ректор духовной семинарии Третьяк – ТВ

Мэром Ривного стал ректор духовной семинарии Третьяк – ТВ

"Слуга народа" заняла лидирующие позиции в 16 областях Украины – анализ "Рейтинга"

Второй тур выборов мэров 22 ноября в ряде городов прошел в соответствии со стандартами, но в пяти городах применялись технологии по подкупу избирателей – КИУ

В Славянске переизбрали действующего мэра Вадима Ляха - движение "Чесно"

В Славянске переизбрали действующего мэра Вадима Ляха - движение "Чесно"

На выборах в Ужгороде и Бердянске побеждают Андриив и Баранов

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" в Винницком облсовете перешла в оппозицию к "Украинской стратегии Гройсмана"

День голосования: итоги наблюдения КИУ

Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова

В "Евросолидарности" утверждают, что Третьяк побеждает на выборах мэра в Ровно

Явка избирателей на повторных местных выборах составила 29,3% - "ОПОРА"

Садовый надеется на честный подсчет голосов на выборах мэра Львова

В Славянске на выборах побеждает действующий мэр Лях - экзит-пол R&B Group

Действующий мэр Николаева Сенкевич побеждает на выборах - экзит-пол "НикВести"

Бондаренко побеждает на выборах мэра Черкасс, набирая 54,25% - экзит-пол

Филатов побеждает на выборах мэра Днепра - экзит-пол

РЕКЛАМА
Выборы
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА