Второй тур выборов 22 ноября прошел по стандартам, но в пяти городах применялся подкуп избирателей – КИУ

Второй тур выборов мэров 22 ноября в ряде городов прошел в соответствии с демократическими стандартами, но в пяти городах применялись технологии, направленные на подкуп избирателей, констатирует глава Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель.

"По данным нашего наблюдения, у нас есть основания говорить, что в половине городов выборы состоялись в соответствии с демократическими стандартами, но в пяти городах их одиннадцати наши наблюдатели отмечали применение технологий, которые являются составляющей механизмов по подкупу избирателей", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в агентстве "Интерфакс-Украина".

Кошель сообщил, что наблюдатели КИУ отмечали массовое фотографирование избирательных бюллетеней, подвоз избирателей на участки, в том числе с помощью частного автотранспорта.

"Показательными были факты, зафиксированные нашими наблюдателями в Черкассах, когда частными автомобилями довозились избиратели до избирательных участков. Только наблюдатели КИУ в Черкассах зафиксировали около 10 таких фактов. Также в Черкассах фиксировали так называемые "карусели" и фотографирование бюллетеней", - указал он.

Кошель также рассказал, что в Днепре в одной из неформальных Viber-групп под названием "Подработка Выборы в Днепре" избирателям предлагалось оставить свои паспортные данные и чтобы дальше они проголосовали за 1,5 тыс. грн. На день выборов 22 ноября эта группа насчитывала почти 25 тыс. человек.

"У нас есть основания констатировать, что количество фактов и масштабы технологий, связанных с подкупом, значительно выросли по сравнению с первым туром выборов и по сравнению с голосованием 15 ноября. При условии низкой явки технология подкупа и активизации своих электоральных групп в значительной степени усиливается", - подчеркнул глава КИУ.

Кроме того, Кошель обратил внимание на большую проблему с противоэпидемическими мерами на избирательных участках. "Мы снова фиксировали неработающие термометры. У меня вообще складывается впечатление, что Минздрав самоизолировался от выборов и они не сделали ничего ни в плане рекомендаций накануне второго тура, ни в плане практических действий, чтобы участки были обеспечены надлежащим образом", - отметил он.

Как сообщалось, повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы прошел в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины: Днепр, Николаев, Львов, Полтава, Ровно, Черкассы, Ужгород (Закарпатская обл.), Славянск (Донецкая обл.), Бердянск (Запорожская обл.), Дрогобыч (Львовская обл.) и Никополь (Днепропетровская обл.).