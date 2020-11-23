День голосования: итоги наблюдения КИУ

Второй тур выборов 22 ноября: выводы наблюдения Комитета избирателей Украины
Местные выборы 2020: Инструкция по противоэпидемическим мероприятиям во время организации и проведения выборов
Настроения избирателей Днепра перед вторым туром выборов мэра
Конституционное представление о нелегитимности указов президента о назначении членов НКРЭКУ
Общественно-политические ориентации населения Украины: октябрь 2020
Итоги местных выборов - изменение политического ландшафта и старт нового политического цикла в Украине
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Результаты экзит-полов Социологической группы "Рейтинг"
Местные выборы - кульминация и финал. Какие факторы повлияют на результат?
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В Славянске переизбрали действующего мэра Вадима Ляха - движение "Чесно"
Синютка поздравил Садового с победой на выборах мэра Львова
На выборах в Ужгороде и Бердянске побеждают Андриив и Баранов
В "Евросолидарности" утверждают, что Третьяк побеждает на выборах мэра в Ровно
Явка избирателей на повторных местных выборах составила 29,3% - "ОПОРА"
Садовый надеется на честный подсчет голосов на выборах мэра Львова
В Славянске на выборах побеждает действующий мэр Лях - экзит-пол R&B Group
Действующий мэр Николаева Сенкевич побеждает на выборах - экзит-пол "НикВести"
Бондаренко побеждает на выборах мэра Черкасс, набирая 54,25% - экзит-пол
Филатов побеждает на выборах мэра Днепра - экзит-пол
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