Явка избирателей на повторных местных выборах составила 29,3% - "ОПОРА"

Явка избирателей на повторных местных выборах в 11 городах Украины составила 29,3%, сообщила глава правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Интегрированная явка избирателей по данным Гражданской сети ОПОРА по состоянию на 20:00 в 11 громадах составляет 29,3% (погрешность 1,4%). Напомним, что явка 25 октября на это время была 36,88 по данным ЦИК и 35,9% по данным ОПОРЫ (погрешность 1,14%), 15 ноября явка была 23,9%", - написала Айвазовская в Фейбуке.