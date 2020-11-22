Садовый надеется на честный подсчет голосов на выборах мэра Львова
Действующий мэр Львова, кандидат на пост городского головы Андрей Садовый надеется на честный подсчет голосов, поскольку на протяжении дня голосования были сигналы о намерениях повлиять на результаты волеизъявления.
"Надеюсь на честный подсчет голосов. На протяжении дня были тревожные сигналы о намерениях повлиять на результаты волеизъявления. Хочу верить, что всем хватит здравого смысла не делать подобных вещей", – написал Садовый на своей странице в "Фейсбук" после обнародования результатов экзит-полов на выборах мэра Львова.
Он поблагодарил всех, проголосовавших за его кандидатуру. "Большая честь и большая ответственность", – написал Садовый.
Как сообщалось, согласно данным двух экзит-полов – социологической компании Liberty Report и социологического агентства "Фама", Садовый опережает своего оппонента Олега Синютку на более чем 20%.